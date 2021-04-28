Рабочие завода Renault взяли в заложники менеджеров: они не хотят продаваться

Renault в марте 2021 года объявила о продаже завода Fonderie de Bretagne в Каудане, на котором производятся рычаги подвески, выпускные коллекторы, дифференциалы и ещё ряд позиций. Во вторник, 27 апреля, стали известно, что сто рабочих заблокировали деятельность предприятия, требуя у руководства Группы не продавать его.

И это не простая забастовка. Рабочие завода в Каудане взяли в заложники топ-менеджеров, сообщив, что отпустят их лишь после того, как представители Renault наладят с ними диалог.

"Мы не работаем с 10 утра, потому что ничего не происходит, никто не предпринимает никаких шагов и наше будущее погружается во тьму. Пять человек из руководства находятся внутри, они не выйдут, пока кто-то не возьмёт ответственность за нашу судьбу и нам не разрешат работать", - цитирует Le Figaro Маэля Ле Гоффа, генерального секретаря профсоюзной организации.

"Утренняя смена хотела встретиться с директором завода, но встречи не состоялось, поэтому к работе решили не возвращаться, - добавил Эрик Бланшье, ещё один представитель профсоюза, - К сожалению, нам пришлось пойти на крайние меры, но пойти на них нас вынудили".

В Renault Group отреагировали на забастовку официальным сообщением: "В настоящее время семь сотрудников нашей компании взяты в заложники рабочими завода Fonderie de Bretagne. Мы решительно осуждаем такие действия, призываем к немедленному прекращению забастовки и стабилизации обстановки. Напоминаем, что в настоящее время Группа ведёт поиск покупателя завода с целью поддержания деятельности объекта и сохранения рабочих мест, но это требует режима диалога и спокойствия".

Требования сотрудников завода - остаться в составе Renault Group. Правительство Франции объявило о создании фонда в размере 50 миллионов евро для поддержки автомобильного сектора, которые будут направлены на переподготовку сотрудников автомобильного сектора, в том числе и литейных предприятий, к которым относиться и завод Renault в Каудане. Рабочие последнего, как заявили в профсоюзе, "чувствуют себя забытыми", согласно предложенной властями программе.