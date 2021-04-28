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28.04.2021 18:30
Рубрика: Общество

Более 500 храмов будут открыты на Пасху в Москве

Текст: Ирина Огилько

В этом году праздник православной Пасхи приходится на 2 мая. В этот день открыты будут для прихожан более 500 храмов. Об этом сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Фото: iStock
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Он отметил, что посещать храмы можно только с соблюдением мер Роспотребнадзора по коронавирусу во время богослужений и обрядов. "У нас не сняты ограничения на массовые мероприятия в Москве, но это не говорит о том, что храмы на Пасху не будут работать. Богослужения будут в чуть более 500 храмов, это практически все. Богослужения будут и в храмах, и на прихрамовых территориях, внутри ограды", - пояснил Сучков.

Он также отметил, что освящение куличей будет проходить на улице. Прихожанам нужно будет соблюдать социальную дистанцию, а в храмах - масочный режим. Он напомнил, что такие же рекомендации действовали на Рождество Христово. Как пояснил Сучков, все священнослужители знают об ограничительных мерах и должны довести эту информацию до своих прихожан.

Ранее в РПЦ заявили, что не видят необходимости введения ограничений для посещения храмов на Пасху.

Напомним, что в прошлом году богослужения на Пасху прошли полностью без прихожан из-за сложной эпидемиологической обстановки. Немногие прихожане пришли тогда святить куличи и другую ритуальную еду.

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