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Рубрика: Digital

Дай пять!

На ВДНХ открылась первая лаборатория 5G
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 91(8442)
В павильоне "Умный город" на ВДНХ открылась первая в России 5G-лаборатория. Здесь авторы стартапов могут протестировать свои разработки на самом скоростном интернете перед тем, как выводить новинки на рынок. Основа лаборатории - оборудование, которое помогает инноваторам подключаться к 5G.

Связь пятого поколения отличается более высокой скоростью передачи данных, скоростью реакции сети и емкостью сети. Например, в мобильном 4G максимальная скорость передачи данных составляет "всего" 150 мегабит в секунду, тогда как в 5G - больше гигабита. Понятно, что рядовым пользователям это дает кучу радостей и возможность качать фильмы и игры в несколько раз быстрее, чем сейчас. Но вообще 5G задумывался для более глобальных целей. Прежде всего - для создания новых программ в медицине, городском хозяйстве, строительстве. Такие технологические решения уже есть, и город предоставил инноваторам площадку для "обкатки".

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В Москве заработала первая в России пользовательская сеть 5G

Одна из разработок связана с BIM-технологиями. Они позволяют создавать 3D-модели зданий и объектов инфраструктуры. Проблема в том, что сейчас невозможно проводить все работы, связанные с моделированием, непосредственно на стройплощадке. Нужно подключение к кабельным сетям, а это возможно только со стационарными компьютерами. Но мощности сетей 5G позволяют соединять планшет с вычислительным сервером беспроводным способом. Если тесты пройдут удачно, моделирование с помощью 5G можно будет проводить прямо на выездах.

Протестировать свои устройства и сервисы в столичном 5G-демоцентре могут крупные компании, стартапы, научные институты и отраслевые вузы.

В регионах Digital Технологии Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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