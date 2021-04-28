В эти дни в цикле абонемента, посвященного 155-летию Московской консерватории, на сцене Большого зала с сольным концертом выступил один из самых ярких представителей нового поколения российской фортепианной школы, лауреат XVI Конкурса Чайковского Константин Емельянов. Молодой пианист представил свою новую программу: Шуман, Момпу, де Фалья, Шопен.

Еще на конкурсе Чайковского Константин Емельянов выделялся своими глубокими трактовками, точностью игры, виртуозностью, которые вместе с артистическим обаянием пианиста и его благородным спокойствием неизменно производят глубокое впечатление на слушателя. И за два года, которые прошли после конкурса, он успел создать несколько сольных программ, которые были исполнены в разных российских залах. На этот раз он представил романтическую программу и тот круг имен, которые крайне редко попадают в одну афишу. Сочетание оказалось удачным: в исполнении пианиста замечательно оттеняли друг друга и ранне-романтическая фактура шумановских "Арабесок" и "Детских сцен", и красочные миниатюры Федерико Момпу, и фантастические образы трех фрагментов из балета Мануэля де Фальи "Любовь-волшебница". Виртуозность пианиста чрезвычайно органична в передаче звукописных образов испанской музыки: фееричные краски "Танца ужаса", гипнотически-очаровательная мелодия "Песни рыбака", россыпи трелей и остинатных аккордов "Ритуального танца огня". Рояль, казалось, искрился от звуковых эффектов, дополненных еще и световыми орнаментами в золотых и синих тонах - работа режиссера по свету. Зал в этот вечер был особенно красив.

Второе отделение концерта было посвящено Фредерику Шопену: прозвучали два его крупных сочинения - торжественный "Полонез-фантазия" и эпическая Третья соната. Трактовки Емельянова удивили: неожиданно быстрый для трагедийного духа Полонеза темп, ни капли рубато, ностальгического духа в лирических темах и восторженного пафоса в коде - всего того, что меломан ожидает услышать в шопеновском сочинении. У Емельянова Шопен лишен и сентиментальности, и драматического пафоса. Скорее - это философский, объективный взгляд на боль и красоту, из которой соткана музыка композитора. Кстати, на бисах пианист продолжил тему Шопена: прозвучали две его мазурки, очаровательная пьеса Федерико Момпу "Секрет" и пьеса "Шопен" из цикла "Карнавал" Роберта Шумана.

Прямая речь

Впечатление, что за последние два года ваше осмысление музыки Шопена изменилось. Это так?

Константин Емельянов: У меня трудные отношения с Шопеном. Я всегда пытаюсь искать какой-то компромисс, когда исполняю его сочинения. Есть сочинения, которые я зарекся играть, хотя прежде исполнял их. А есть сочинения, которые я очень люблю, особенно - "Полонез-Фантазию", позднего Шопена. Конечно, я еще в поиске. Вообще, как мне кажется, Шопен - композитор капризный и, вероятно, даже ревнивый. Это заметила Марта Аргерих, сказав однажды, что, когда играешь Шопена в одном концерте с другими композиторами, он начинает мстить. В этом что-то есть, потому что пианизм Шопена не похож на других авторов.