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28.04.2021 11:11
Рубрика: Власть

Резиновое покрытие проложили на маршруте Парада Победы в Москве

Текст: Ирина Огилько

Москву продолжают готовить к Параду Победы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства. Чтобы не пострадало гранитное покрытие Манежной площади и других участков во время движения военной техники, его закроют специальным резиновыми пластинами.

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"С помощью прочного резинового покрытия защитили от возможных разрушений и деформации гранитное мощение на маршруте движения военной техники на репетицию и Парад Победы, - сообщает комплекс городского хозяйства. - Между собой прорезиненные ленты скреплены металлическими пластинами". После торжественных мероприятий временное покрытие демонтируют.

Ранее на участки движения военной техники нанесли специальную дорожную разметку. В ближайшее время дополнительно проверят все инженерные сооружения на маршруте движения военной техники.

Напомним, что в прошлом году после проведения репетиций и Парада Победы повели капитальный ремонт части покрытия Тверской улицы. Для проведения ремонта участок был закрыт более суток.

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