В Москве задержали водителя с 1500 неоплаченных штрафов

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автовладельца, который накопил почти полторы тысячи неоплаченных штрафов, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

В отношении 31-летнего мужчины составлен ряд административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Неуплата административного штрафа в срок". Всего за ним числится 1457 административных штрафов на общую сумму более двух миллионов рублей. Судебными приставами Зеленоградского округа Москвы на его иномарку наложен арест, ее отправили на спецстоянку.

Как сообщили в ведомстве, за три месяца этого года сотрудниками столичной Госавтоинспекции составлено свыше 170 тысяч административных материалов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ "Уклонение от исполнения административного наказания".