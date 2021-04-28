В Росгидромете рассказали, когда в Москву вернется тепло

Синоптики рассказали, когда в Москве закончится период аномально холодной погоды. Потепление начнется 6 мая. "В конце декады, 8 и 9 мая, температура должна повыситься уже до 15-19 градусов", - сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. По его словам, ожидается комфортная для отдыха погода с минимальным количеством осадков.

Ранее в Росгидромете сообщили, что 3 мая в столице начнутся дожди, которые продлятся минимум три дня. А температура воздуха в майские праздники будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов. Кроме того, солнце за первые 10 дней мая покажется лишь пару раз. По словам Варакина, в в конце апреля воздух ночью должен прогреваться до +10 градусов. "А у нас такая пока лишь дневная температура", - рассказал метеоролог.

В конце этой недели центральные регионы европейской части России снова окажутся во власти циклона, дожди усилятся. "Хмурая и дождливая погода, да еще и северный ветер, будут создавать ощущение, что на улице осень, а не весна", - отметил Варакин.