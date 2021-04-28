После страшной трагедии в селе Сафарово Учалинского района, где стая собак загрызла четырехлетнего малыша, в Башкирии вновь стали обсуждать проблему безнадзорных животных. Депутаты регионального парламента уже направили в Госдуму законодательную инициативу - ввести обязательную регистрацию всех собак и кошек. Только что делать с бездомными животными? По словам чиновников, строить приюты за счет бюджета очень дорого, бизнес же не спешит взять на себя эту обязанность.

Стечение обстоятельств

Жители села Сафарово привыкли отпускать детей гулять без опаски: село небольшое, все друг друга знают. Но после событий, произошедших 17 апреля, все изменилось.

Утром мальчик, которому через десять дней должно было исполниться пять лет, как обычно сел на велосипед, чтобы покататься недалеко от дома. Его мама занималась стиркой. И тут услышала крик соседки. Выбежав из дома, увидела страшную картину: окровавленное тело сына. Мальчик уже не дышал. Его загрызла стая собак.

Чиновники пытаются оправдаться. Мол, эта смерть - стечение обстоятельств. Много факторов совпало. Заместитель главы администрации Учалинского района Алмас Рахматуллин даже перечислил их: ребенок вышел гулять без присмотра взрослых, с ним была его собака, на которую, возможно, и среагировала стая, а малыш решил защитить свое животное. Оправдания достаточно циничные. А для следкома - бездоказательные.

Кто виноват?

Управление Следственного комитета РФ по Башкирии возбудило уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека". Обвинение предъявили главе Сафаровского сельсовета. Следствие считает: вина чиновника в том, что он не среагировал на жалобы местных жителей и не сообщил о бегающих по селу собаках ни в администрацию района, ни в спецорганизацию, которая должна заниматься отловом бездомных животных в муниципалитете. Расследование дела взял на личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Между тем выяснилось, что у администрации Учалинского района были проблемы с заключением контракта на отлов бездомных животных: конкурсные процедуры начались в феврале, но договор подписали только накануне трагедии, 16 апреля. Чиновники уверяют: отловом все же занимались - по прямому договору. Только за февраль и март поймали 26 собак.

- Нам поступают заявки из разных сел. Подрядчик отправлялся туда, откуда приходило наибольшее количество жалоб. Распределение идет и по количеству населения, - уточнил замглавы администрации района Алмас Рахматуллин.

Кстати, в программе "Инцидент" нет ни одного обращения по поводу бродячих собак из Сафарово. Возможно, причина в том, что гуляли по селу в основном псы, имеющие хозяев. Или же жители были не в курсе, куда можно пожаловаться на проблему или бездействие местных властей. Эксперты советуют в таких случаях сразу звонить в службу спасения "112". Тогда можно быть уверенным: вопросом займутся.

Многие пользователи соцсетей уверены: в гибели ребенка виноваты не столько власти, которые по закону обязаны заниматься безнадзорными животными, сколько их хозяева. Те, кто разрешает гулять своим питомцам без присмотра и кто выкидывает собак и кошек на улицу, тем самым увеличивая число бездомышей. "Я считаю: люди, которые так безответственно относятся к своим домашним животным, не имеют право их заводить и должны быть наказаны рублем. Чем строже, тем лучше, чтобы неповадно было", - написала жительница Учалинского района Альфия М.

Всеобщая паспортизация

Доказать, что собака или кошка принадлежит тому или иному человеку сложно, если только животное не чипировано. Поэтому депутаты госсобрания Башкирии и внесли в Госдуму РФ законопроект об обязательной регистрации собак. Парламентарии предлагают дополнить этим пунктом список общих требований к содержанию домашних питомцев Федерального закона "Об ответственном обращении с животными".

- Необходимо остановить процесс увеличения на улицах бездомных собак. Для этого нужно ввести их обязательную регистрацию и идентификацию, что поможет привлечь к ответственности человека, выбросившего животное на улицу и установить хозяина животного, напавшего на человека, - говорит депутат госсобрания Руфина Шагапова.

Любопытный факт указан в пояснительной записке к поправкам в ФЗ "О ветеринарии", принятом еще в 1993 году, есть пункт: все животные (кроме диких) должны подлежать учету и идентификации - то есть быть чипироваными. Но на практике по отношению к собакам и кошкам это не работает.

По мнению парламентариев, обязательное чипирование сыграет на руку и ответственным хозяевам, так как они легко смогут найти потерявшегося питомца и свободно путешествовать с ним. При этом депутаты уточняют, что предлагают проводить идентификацию и регистрацию за счет федерального бюджета. Только это задел на будущее. А что сейчас?

Сократить популяцию

В Башкирии ежегодно растет число нападений собак на людей: если в 2019-м было зарегистрировано 175 случаев, то в прошлом году - 251. По мнению начальника управления ветеринарии РБ Азата Зиганшина, выходом из этой ситуации может стать не только поголовная регистрация животных, но и их стерилизация.

- Сафаровская печальная история может повториться в любом районе. Собаки не опасны, только когда находятся на цепи либо в вольере. Не стоит забывать - это хищники. Согласно закону "Об ответственном обращении с животными" эвтаназии могут подвергаться лишь смертельно больные особи. Агрессивных собак должны содержать в приютах, но их в республике всего девять муниципальных и 25 частных. Остальных бездомных животных стерилизуют, вакцинируют и отпускают, - отметил Азат Зиганшин.

Представители общества защиты животных города Октябрьского предлагают пойти несколько дальше и ввести ежегодный налог на нестерилизованных и некастрированных кошек и собак. При этом его сумма должна превышать стоимость операции по стерилизации, которая в среднем для хозяев собак обходится в 3,5 тысячи рублей.

Но это все в будущем. А пока владельцам собак, напавших на мальчика, предстоит выплатить административный штраф за то, что оставили животных без присмотра. Есть вероятность, что эти люди станут фигурантами уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", по которой максимальное наказание - лишение свободы на срок до двух лет. Но смогут ли они смотреть в глаза родителям погибшего мальчика?

Кстати

В городе Октябрьском администрация решила проблему с безнадзорными животными, начав активно взаимодействовать с зоозащитниками и подключив население. После того как подрядчики отказались заниматься в городе отловом животных, власти создали специализированное муниципальное бюджетное учреждение, предоставили помещение пункта временной передержки, где активную помощь оказывают волонтеры. Также в Октябрьском есть частный приют, а деньги на корм бездомным собакам собирают на различных акциях с жителей.

Справка "РГ"

Содержание одной собаки в приюте (только питание) по расчетам управления ветеринарии РБ обходится в 50 рублей в день или около 20 тысяч в год. Себестоимость стерилизация собаки около 800 рублей. Установка простейших чипов - около 130 рублей, ушной бирки - 40 рублей.

Цифра

152 тысячи безнадзорных животных в Башкирии.