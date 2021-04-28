Главной премьерой 43-го Московского кинофестиваля, открывшегося 22 апреля, стал фильм "Девятаев". Это реальная история мордовского летчика, бежавшего с девятью товарищами из фашистского концлагеря на угнанном у немцев самолете. А уже через два дня состоялась премьера ленты в Саранске, где Михаила Девятаева считают национальным героем. "Я здесь как на экзамене", - признался режиссер Тимур Бекмамбетов, представляя свою работу зрителям. Как приняли блокбастер земляки Девятаева и его родные? Что в нем правда, а что - выдумка? Почему главная роль досталась Павлу Прилучному и какое отношение к фильму имеет фронтмен немецкой группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн? Об этом и многом другом корреспондент "РГ" узнала на премьерном показе ленты.

Позывной "Мордвин"

О жизни и подвиге легендарного аса - уроженца мордовского села Торбеево - снято около 30 документальных кинолент. Однако попытки создать художественную экранизацию до недавних пор по разным причинам заканчивались ничем. А ведь судьба Михаила Девятаева поразительнее самой невероятной фантазии сценариста.

- Эту потрясающую историю я узнал от жены. Она работает в Казани, где живет семья Девятаева. Так я познакомился с его сыном - Александром Михайловичем, а затем прочитал автобиографическую книгу "Побег из ада", - рассказал Тимур Бекмамбетов.

..."Мордвин" - таким был позывной летчика-истребителя авиадивизии Покрышкина старшего лейтенанта Михаила Девятаева. Последний раз он вышел на связь 13 июля 1944-го, когда его самолет был сбит под Львовом. Прыгая с парашютом из пикирующей "Аэрокобры", пилот ударился о борт и потерял сознание. А когда очнулся, услышал рядом немецкую речь...

Первая попытка побега из плена окончилась неудачей. Михаила ожидали печи Заксенхаузена. Но летчика спас парикмахер из числа заключенных - он заменил бирку смертника на его робе биркой штрафника, принадлежавшей погибшему учителю с Украины Григорию Никитенко. Следующий "круг ада" - лагерь Пенемюнде на балтийском острове Узедом. Именно там находился сверхсекретный полигон, где фашисты испытывали "оружие возмездия" - ракеты "Фау-2".

"Мордвин" - таким был позывной летчика-истребителя авиадивизии Покрышкина старшего лейтенанта Михаила Девятаева

В книге воспоминаний Девятаева, ставшей документальной основой фильма, день восьмого февраля 1945 года описан поминутно: как, по его команде расправившись с конвоиром, узники ринулись в стоящий бомбардировщик "Хенкель-111", как незнакомая машина сначала отказывалась подниматься в воздух, как бежали со всех сторон эсэсовцы, как штурвал не поддавался ослабевшим от голода рукам и беглецам пришлось укрощать его втроем - пока наконец захваченный самолет не взмыл в небо над островом...

Кино и немцы

- Мы решили не трогать судьбы реальных героев - элементы художественного вымысла в фильме присутствуют в виде придуманных персонажей, - поделился Тимур Бекмамбетов. - Один из них - антагонист Девятаева, его друг Николай Ларин, ставший предателем. Кстати, именно на эту роль изначально пробовался Павел Прилучный - у него амплуа "плохого парня". Но потом я решил поменять актеров местами. Во-первых, для меня было важно, чтобы зрители главного героя полюбили - а Прилучного любят, особенно девушки. Во-вторых, мне нужен был живой человек - искренний, со своими слабостями, а не бронзовый монумент. Поэтому я выбрал его - и не ошибся.

По количеству сцен, снятых с использованием компьютерной графики, новая российская лента переплюнет любой голливудский блокбастер.

- Действие картины почти 30 минут происходит в небе. Как снять такое количество воздушных сцен достоверно, эффектно, эмоционально и быстро? Мы нашли решение благодаря компьютерной игре War Thunder - это симулятор реальной боевой техники, включая самолеты времен Второй мировой войны. Наши партнеры-геймеры моделировали воздушные сражения, в которых участвовал Девятаев. Потом эти данные - аэродинамика, углы атаки, виражи самолетов - переносились в компьютер, - говорит Бекмамбетов. - В результате в фильме достоверно воссоздана "хореография" воздушных боев той эпохи. Такого до нас еще никто не делал. Когда во время показа ленты на Московском кинофестивале самолет с Девятаевым оторвался от земли, зал зааплодировал. Раскрою секрет: за Пашу Прилучного в сценах боев летала девушка.

Еще одним сюрпризом стало то, что саундтрек фильма - песню "Любимый город", известную в исполнении Марка Бернеса, - решил записать лидер знаменитой германской группы "Раммштайн" Тилль Линдеманн.

- Он вырос в ГДР, и эту мелодию ему в детстве напевала мама. Тилль так замечательно спел! Трудно поверить, что это тот самый безумный панк из "Раммштайна". Такое вот получилось у нас "кино и немцы"... - улыбается режиссер. - Кстати, инициативу певца подхватили и другие артисты: свою версию песни уже записали Елена Темникова, Киркоров, Зара. Приглашаю зрителей тоже поучаствовать в этом флешмобе. Мы планируем собрать исполнителей в один клип, где все споют по строчке.

Простить врага

По словам консультанта фильма - сына легендарного аса, члена-корреспондента Российской академии естественных наук Александра Девятаева, авторы постарались рассказать историю знаменитого подвига максимально достоверно.

- Тимур сказал: "Я не буду делать ничего, если вам покажется, что это неправда", - поделился Александр Михайлович. - После премьеры моя сестра и дочери вышли заплаканные.

Беспримерный побег с "острова смерти" повлиял на исход войны. Группа Девятаева передала своим точные координаты ракетных установок "Фау-2", благодаря чему засекреченный полигон был разгромлен. Шестеро из десяти участников знаменитого перелета до победы не дожили - погибли в боях. Сам же летчик более полугода провел в фильтрационных лагерях, где его проверяли на предмет "принадлежности к разведывательным органам противника". А звание Героя Советского Союза он получил лишь спустя 12 лет - в 1957-м.

- Сейчас это воспринимается как чудовищная несправедливость, но "смершевцев" тоже можно понять. Конечно, узник концлагеря, весивший на момент побега 38 килограммов, был мало похож на шпиона. Но обстоятельства побега казались слишком невероятными. Ведь до сих пор ни один профессиональный летчик не поверит, что можно сесть без подготовки в незнакомый самолет и взлететь, - поясняет собеседник.

При этих словах еще один гость премьеры - мордовский космонавт Владимир Дежуров, лично знавший Михаила Девятаева, - кивает: "Да - практически невозможно...".

- Демобилизовали отца в ноябре 1945-го. Правда, в документах, которые ему выдали после фильтрации, в графе "место службы" значился не авиационный полк, а артиллерийский. Поэтому путь в небо ему отныне был закрыт. А его рассказы о том, что он сбежал из плена на фашистском самолете, вызывали скептическую улыбку. Все изменилось лишь много лет спустя - после того, как отцу вручили звезду Героя, - вспоминает Александр Девятаев. - А для нас он остался прежним - заботливым главой семьи, настоящим человеком. О своей награде вспоминал лишь тогда, когда нужно было за кого-то попросить, кому-то помочь: надевал форму и шел... Испытаний, выпавших на его долю, с лихвой хватило бы на несколько жизней, но отец ни на кого не держал ни зла, ни обиды. Незадолго до своей смерти он встретился с немецким летчиком Гюнтером Хобомом, который был отправлен за ним в погоню. Выполнить приказ асу "Люфтваффе" не удалось. О той встрече рассказывает документальный фильм "Догнать и уничтожить". Бывшие враги сели за стол, налили по рюмке... А потом отец обнял Хобома - в знак примирения. Ошибки надо уметь прощать, а подвиги - помнить.

Вернется в Оренбург курсантом

В Оренбурге появится монумент в память о Михаиле Девятаеве. Именно в этом городе он получил "путевку в небо", окончив местное летное училище. На создание бронзового бюста направят средства от благотворительного спектакля "Гостиница "Астория" с участием известных людей города - чиновников, политиков, бизнесменов.

С инициативой об увековечении памяти героя-летчика выступил оренбургский писатель и краевед Игорь Храмов.

- Осенью 2001 года, будучи на практике в газете "Франкфуртер альгемайне цайтунг", я приехал на встречу с Михаилом Девятаевым, которая проходила в мемориальном центре концлагеря Заксенхаузен, - рассказал собеседник. - Я видел, с каким пиететом и невероятным восхищением смотрели немцы на этого легендарного человека. Они были потрясены его рассказом. Михаил Петрович учился в Оренбурге (в то время - Чкалов) с 1938-го по 1940 год. Несколько лет назад в одной из телепередач о людях, тесно связанных с нашим городом, я сказал, что на Аллее героев не хватает имени Михаила Девятаева. И вот наконец историческая справедливость восторжествовала. Автором проекта монумента стал скульптор Александр Сукманов, он работает по фотографиям летчика, предоставленным его сыном. Оренбуржцам и гостям города Михаил Девятаев предстанет молодым курсантом - таким, каким он был в годы учебы. Место установки бюста - сквер у школы N39 на Парковом проспекте.

Справка "РГ"

Михаил Петрович Девятаев - Герой Советского Союза, почетный гражданин Республики Мордовия, а также города Казани и немецких городов Вольгаста и Цинновица. Похоронен в 2002 году в Казани на Арском кладбище.