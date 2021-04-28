Правительство Саратовской области подписало пилотное соглашение с Федеральным фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства об освоении стройплощадок долгостроев. Стороны определили дальнейшую судьбу объектов, дольщикам которых уже выплачена компенсация.

Дом на Ильинском проезде готов на 85 процентов, но часть дольщиков, вложившихся в эту стройку не могут получить ни жилье, ни компенсации. Фото: Андрей Куликов/РГ

Осенью 2019 года в регионе стартовал новый в нашей стране механизм по решению проблем обманутых дольщиков за счет средств господдержки.

С этого времени Наблюдательный совет Федерального фонда защиты прав участников долевого строительства рассмотрел ситуацию с 36 подобными объектами на территории Саратовской области: дольщикам 32 домов было решено выплатить компенсации, еще четыре дома достроить.

По словам генерального директора фонда Константина Тимофеева, компенсационные выплаты получат 3,4 тысячи саратовцев, при этом 90 процентов этих граждан уже обратились за получением денег. Выплаты рассчитывали исходя из метража неполученных квартир и среднерыночных цен на новое жилье.

Права еще 566 дольщиков будут защищены после завершения строительства четырех проблемных домов. Два планируется достроить в текущем году, еще два - в следующем. Правда, как отметили в фонде, строительство одного из "неблагополучных" объектов ЖСК "Оптимист-2018" вновь отстает от графика уже на полгода. Фонду осталось определиться только с одним долгостроем - в Заводском районе Саратова на Пятом Динамовском проезде. Здесь своих квартир дожидаются 45 человек.

- Всего на защиту прав саратовцев из федерального бюджета выделено 6 миллиардов рублей, появления новых проблемных объектов мы не ожидаем, - отметил Константин Тимофеев.

Решить проблему еще 15 долгостроев, остающихся в Саратовской области, где в будущие квартиры вложились 1368 человек, региональные власти обещают самостоятельно.

Новое соглашение определяет, что делать с освободившимися стройплощадками дальше

Новое соглашение определяет, что делать с освободившимися стройплощадками дальше. Все земельные участки находятся в разном состоянии - где-то стоят недостроенные многоэтажки, где-то стройка остановилась на уровне котлована, а иногда строительство вообще не было начато. Фонд рассчитывает во всех ситуациях, когда это возможно, привлечь новых подрядчиков и достроить дома, а часть квартир передать Саратовской области под социальное жилье для переселенцев из аварийных домов, сирот и других категорий льготников. При этом такое жилье региону достанется бесплатно.

- Мы договорились, что часть квартир мы передадим области в рамках софинансирования, дополнительных средств от субъекта не нужно, - отметил Константин Тимофеев.

В региональном правительстве также подчеркивают свою заинтересованность в заключенном соглашении.

- Для выполнения социальных программ нужно очень много жилья. Хочу подчеркнуть: все эти стройплощадки в основном в центре Саратова, Энгельса, - говорит вице-губернатор Роман Бусаргин.

Однако, судя по всему, реализация проекта простым делом не будет. С этими согласно и руководство федерального фонда.

- Все участки непростые, где-то есть обременения, аресты, где-то истекает время действующих разрешений на строительство, - подтвердил гендиректор фонда.

К тому же, как выясняется, не все граждане, являвшиеся дольщиками в проблемных домах, смогли получить компенсации от фонда. Причем даже в тех случаях, когда суд признал наличие у застройщика задолженности перед ними. Так, в "РГ" обратились дольщики дома, строившегося в центре города, недалеко от набережной Волги на Ильинском проезде. Готовность дома составляет 85 процентов, однако федеральный фонд решил не достраивать здание, а выплатить соинвесторам компенсации.

По словам обманутых дольщиков, примерно из шестидесяти человек не получил выплату каждый пятый. Представители фонда говорят, что эти дольщики не смогли представить подтверждений оплаты квартиры по первоначальным договорам долевого участия. Однако, по словам самих дольщиков, они-то покупали жилье по договорам уступки права требования, и вполне понятно, что у них таких документов нет.

Теперь дольщики вынуждены обращаться в суд с иском уже к федеральному фонду и обжаловать отказ в выплате им компенсации. •