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Рубрика: Происшествия

Эй, вы там, наверху!

Число жалоб на шум в Омске выросло в пять раз
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 92(8443)
Одна из причин роста количества жалоб в том, что местные законодатели расширили список нарушений в данной сфере. Помимо ремонтных работ, топота и крика в многоквартирных домах список пополнили: громкая музыка, в том числе и в автомобилях, автосигнализация, пение, игра на музыкальных инструментах, свист, а также лай и вой животных. Другая причина - режим самоизоляции. Люди, оказавшись в четырех стенах, стали доставлять друг другу больше неудобств, чем прежде. Все это добавило работы стражам порядка.
Любовь Пелих устала жаловаться на шум по ночам, но, кажется, ее наконец-то услышали. Фото: Светлана Сибина/РГ Любовь Пелих устала жаловаться на шум по ночам, но, кажется, ее наконец-то услышали. Фото: Светлана Сибина/РГ
Любовь Пелих устала жаловаться на шум по ночам, но, кажется, ее наконец-то услышали. Фото: Светлана Сибина/РГ

- В течение дня мы принимаем десяток жалоб на шум, во время ночных дежурств - в полтора раза больше, - отметил победитель городского конкурса "Лучший участковый" Виктор Ищенко.

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По статистике, главными возмутителями спокойствия являются подгулявшие компании. Чтобы соседи прекратили устраивать караоке и шумные разборки по ночам, чаще всего хватает одного визита участкового. Впрочем, есть и злостные нарушители, которых инспекторам приходится брать на заметку.

Иногда беспокойство соседям причиняют семьи с детьми. В такую ситуацию, например, попала75-летняя омичка Любовь Пелих. Над ее квартирой в аварийном доме на улице Гризодубовой, 33 проживают сразу две многодетные семьи. И, если не в одной, то в другой в любое время суток часто раздается шум и топот. Причем длится это уже не первый год. Потолок пенсионерки исцарапан шваброй, а стол завален таблетками и письмами в разные инстанции. Однако наверху ее никто не слышит.

- Вот, смотрите, - показывает записи "РГ" Любовь Васильевна. - В марте после 23 часов ночи соседи шумели двенадцать раз. В начале апреля спокойными были только три ночи. После громких побудок у меня сразу понимается давление. Чтобы заснуть, приходится принимать успокоительное. Мои просьбы вести себя по ночам потише, вызывают только раздражение. Соседи как будто не понимают, что нарушают закон, и продолжают шуметь.

Аварийный дом на Гризодубова, 33 должны снести до 2023 года. Сейчас в ситуации разбираются омские полицейские, так что есть надежда, что Любовь Пелих, наконец, обретет покой и дождется новоселья.

С проблемой шума сталкиваются и жители новостроек. Как правило, ремонт в многоквартирных высотках затягивается на годы. Перфораторы и молотки работают ежедневно. Остроту проблемы можно снизить, только при нормальных отношениях между соседями.

- На общем собрании мы договорились, что ремонт должен заканчиваться не позднее 20 часов. Ввели двухчасовой дневной перерыв, а воскресенье объявили выходным днем. А также организовали чат, где обсуждаем возникающие проблемы и порицаем нарушителей порядка. Это очень помогает выстраивать цивилизованные отношения с соседями, - пояснила жительница новостройки в микрорайоне "Серебряный берег" Анастасия Николаенко.

Комментарий

Евгения Манякина, начальник отделения по регистрации и учету дел об административных правонарушениях УМВД России по г. Омску:

- Закон Омской области о тишине запрещает гражданам шуметь с 22 вечера до 8 часов утра, и с 13 до 14 часов. В прошлом году, изучив обращения омичей, мы инициировали поправки, расширяющие статьи, по которым уполномоченные полиции могут составлять протокол. На первый раз "шумному" гражданину выносят предупреждение в виде официального порицания в письменной форме. За повторное нарушение в течение года полагается штраф: от 500 до 3000 рублей для граждан, от 1000 до 5000 рублей для должностных лиц, от 3000 до 20 000 рублей для юридических лиц. Если ситуация повторится, размер штрафа вырастет до 5 000 рублей для граждан, до 10 000 рублей - для должностных лиц, до 50 000 рублей для организаций.

В 2020-м году к нам поступило около двух тысяч жалоб на нарушителей тишины (в 2019-м было 367 обращений). Составлено 1936 протоколов. Объем штрафов превысил 214 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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