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28.04.2021 12:20
Рубрика: Происшествия

Пропавшего в Красноярске мальчика нашли в компании незнакомца

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю Фото: Пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю
Фото: Пресс-служба управления МВД по Красноярскому краю

Поиски восьмилетнего ребенка, ушедшего накануне из дома в Ленинском районе Красноярска, завершены. Мальчик найден в заброшенном доме в компании мужчины, с которым они вместе "находились все время, пока шли поиски", сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

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На ближайшее время запланирован допрос мужчины и школьника.

Напомним, сегодня на поиски мальчика были направлены 150 полицейских Красноярска. Акваторию Енисея и прилегающие территории тщательно обследовали. Использовались дрон и катер. Участие в поисках принимали волонтеры, неравнодушные граждане.

Правоохранители изучили видеозаписи с камер наблюдения по маршруту возможного пути ребенка. Внимание оперативников привлек незнакомец, общающийся с пропавшим. Личность мужчины, с которым ушел ребенок, удалось установить. После этого его нашли вместе с ребенком.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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