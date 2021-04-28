Пропавшего в Красноярске мальчика нашли в компании незнакомца

Поиски восьмилетнего ребенка, ушедшего накануне из дома в Ленинском районе Красноярска, завершены. Мальчик найден в заброшенном доме в компании мужчины, с которым они вместе "находились все время, пока шли поиски", сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

На ближайшее время запланирован допрос мужчины и школьника.

Напомним, сегодня на поиски мальчика были направлены 150 полицейских Красноярска. Акваторию Енисея и прилегающие территории тщательно обследовали. Использовались дрон и катер. Участие в поисках принимали волонтеры, неравнодушные граждане.

Правоохранители изучили видеозаписи с камер наблюдения по маршруту возможного пути ребенка. Внимание оперативников привлек незнакомец, общающийся с пропавшим. Личность мужчины, с которым ушел ребенок, удалось установить. После этого его нашли вместе с ребенком.