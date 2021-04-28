Петербурженку обязали убрать остекление балкона, несмотря на амнистию

Приморский районный суд етербурга рассмотрел дело о застекленном балконе в 24-этажном доме на Коломяжском проспекте. Владелицу квартиры суд обязал демонтировать остекление и оплатить судебные издержки и пошлину на сумму 21 тысячу рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, в Петербурге был принят целый комплекс законов, получивший название "балконная амнистия". В городе управляющим компаниям запретили до 2028 года подавать в суды на жильцов с требованием демонтировать остекление на балконах, кроме того, разрабатываются алгоритмы, позволяющие жильцам согласовать со Смольным остекление. Сейчас эту процедуру жильцы для своей квартиры осуществить не могут, тем не менее, управляющие компании имеют возможность в интересах жителей инициировать создание комплексного проекта остекления фасада дома.

Тем не менее ТСЖ подало на женщину в суд. На ее аргументы о "балконной амнистии" звучал ответ, что жительница не взяла письменного согласия у всех соседей на изменение внешнего вида фасада дома.

В итоге суд признал действия женщины, остеклившей балкон, незаконными, в течение месяца она обязана демонтировать конструкцию, а также выплатить ТСЖ 15 тысяч рублей судебных издержек и судебную пошлину в размере шести тысяч рублей.