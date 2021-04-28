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28.04.2021 17:46
Рубрика: Общество

В библиотеке Петербурга объяснили драку посетителей роликом в TikTok

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Российской национальной библиотеке прокомментировали драку двух посетителей, которую пришлось разнимать бойцам Росгвардии. В шуточном ролике, выложенном в TikTok, объяснили мотивы читателей столкновением стихий в борьбе за главный энергетический центр Ленинского читального зала.

Фото: kinopoisk.ru
Появилось видео драки с участием актера Александра Паля

Чтобы у зрителей сложилась полная картина случившегося, пресс-служба Российской национальной библиотеки сравнила дерущихся читателей с персонажами игры Mortal Kombat - вечными антагонистами Саб-Зиро и Скорпионом.

Как удалось выяснить сотрудникам библиотеки, первый посетитель, "Саб-Зиро" долго не мог найти себе удобного места. Он перемещался по Ленинскому залу, занимая то один стул, то другой. Наконец на втором этаже он заприметил еще одно место и решил попробовать позаниматься там.

Но ранее это место уже успел занять другой посетитель ("Скорпион"). Он долго вытирал стол антисептическими салфетками, а потом отлучился в буфет. Когда вернулся, то обнаружил на своем месте неприятеля и возмутился. Дело закончилось дракой, и сотрудникам библиотеки пришлось вызвать бойцов Росгвардии.

В пресс-службе РНБ отметили, что такое поведение нарушает правила библиотеки, которые всегда запрещали драки. К слову, в первые годы после открытия в РНБ существовало правило, которое запрещало проходить в читальный зал со шпагой, а гардеробе для этого оружия даже были специально выделенные места.

Аккаунт в TikTok РНБ завела полтора месяца назад. Здесь выкладываются шуточные и познавательные ролики. Аудитория быстро растет. Сейчас у аккаунта более 38 тысяч подписчиков.

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