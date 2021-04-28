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28.04.2021 11:20
Рубрика: Общество

Пора на профосмотр

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 92(8443)
В Петербурге возобновились профилактические осмотры населения. Однако если раньше пройти диспансеризацию и сделать базовые исследования можно было в свободном режиме, то сейчас следует записаться.

Согласно официальной информации, новый режим будет снят только после того, как объемы массовой вакцинации от коронавирусной инфекции позволят сформировать в Петербурге коллективный иммунитет. Записаться на диспансеризацию можно по телефону, обратившись в регистратуру своей поликлиники или колл-центр, а также через специальный сайт "Горздрав". Здесь, кстати, пациенту предложат сначала пройти анкетирование, ответив на вопросы о наследственности, хронических заболеваниях и образе жизни.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Пациент будет записываться на диспансеризацию так же, как на прием к специалистам, - пояснила начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

В комитете также напомнили, что диспансеризация проводится один раз в три года для всех, за исключением тех групп населения, которые проходят ее ежегодно вне зависимости от возраста. Годом прохождения считается тот, в котором гражданин достигает соответствующего возраста. Профилактические медосмотры начинаются с 21 года, а для людей в возрасте 40 лет и старше - каждый год.

В прошлом году, когда в ноябре диспансеризация была остановлена, обследования успели пройти 1,3 миллиона взрослых петербуржцев. Было выявлено более 20 тысяч случаев болезней эндокринной системы и почти столько же заболеваний системы кровообращения. Кроме того, обнаружено 1 511 случаев онкологических заболеваний, причем 83 процента из них выявлены на первой-второй стадиях.

В Ленинградской области массовая диспансеризация населения начнется позже - с 1 июля. В отдаленные населенные пункты для этого отправятся 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и флюорографы. Параллельно будет запущена акция "Ленинградское сердце" для обследования пациентов на предмет сердечно-сосудистых заболеваний.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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