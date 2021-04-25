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25 апреля 2021 г.

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2021 года № 225 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Дата подписания 22 апреля 2021 г.
Опубликован 25 апреля 2021 г.
Вступает в силу 26 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исключив пункт 15.3 постановления.

2. Постановление вступает в силу с 26.04.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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