Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22 апреля 2021 года № 225 "О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исключив пункт 15.3 постановления.

2. Постановление вступает в силу с 26.04.2021.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







