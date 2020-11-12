Постановление правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2020 года № 905 "О внесении изменений в постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121, от 11.11.2020 № 904"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", дополнив пунктом 15.3 следующего содержания:

"15.3. С 14.11.2020 обеспечить приостановление проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в медицинских организациях, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Санкт-Петербурге на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной Законом Санкт-Петербурга от 18.12.2019 № 682-150".

2. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 904 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121", заменив в пункте 1.11 слова "в помещениях предприятий общественного питания, а также" словами "в торгово-развлекательных центрах (комплексах), торговых центрах".

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







