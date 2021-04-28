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28.04.2021 15:14
Рубрика: Происшествия

Под Ростовом закроют три крупных незаконных рынка

Текст: Александр Гавриленко (Ростов-на-Дону)

Сразу три крупных рынка в предместье Ростова-на-Дону работали незаконно и в ближайшее время будут закрыты, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
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Накануне правоохранительные органы оцепили территорию четырех рынков для проверки работы торговых точек. По предварительным данным, на данной территории могли заниматься незаконной деятельностью, в том числе с использованием незаконных мигрантов, а также организацией проституции, торговле наркотиками и оружием.

Проверки, в которых приняло участие 3,5 тысячи сотрудников силовых органов, начались после ареста главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких предпринимателей, о которых писала "РГ". Им инкриминируют организацию преступного сообщества, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

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