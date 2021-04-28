Под Ростовом закроют три крупных незаконных рынка

Сразу три крупных рынка в предместье Ростова-на-Дону работали незаконно и в ближайшее время будут закрыты, сообщает РИА Новости.

Накануне правоохранительные органы оцепили территорию четырех рынков для проверки работы торговых точек. По предварительным данным, на данной территории могли заниматься незаконной деятельностью, в том числе с использованием незаконных мигрантов, а также организацией проституции, торговле наркотиками и оружием.

Проверки, в которых приняло участие 3,5 тысячи сотрудников силовых органов, начались после ареста главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких предпринимателей, о которых писала "РГ". Им инкриминируют организацию преступного сообщества, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.