Курганские чиновники перечислят часть зарплат ветеранам ко Дню Победы

В Курганской области ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную выплату из областного бюджета в размере 10 тысяч рублей. На эти цели из фонда оплаты труда органов власти направят более 19 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Среди прочих деньги перечислят участникам и инвалидам войны, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей, супругам и детям погибших участников Великой Отечественной и так далее. По данным на первое апреля, в регионе проживает 1913 человек, которые относятся к этим и аналогичным категориям.

- Заявление на получение выплаты подавать не нужно, - пояснила начальник управления соцзащиты Анастасия Золотухина. - Мы начислим ее автоматически. Ветеран получит выплату так же, как пенсию и другие пособия, на банковскую карту или через "Почту России".

Большую часть выплат соцзащита постарается перевести до девятого мая. Те, кому не успеют начислить деньги за это время, обязательно получат их в мае и июне, пообещали в ведомстве.

Правительство региона не в первый раз перечисляет часть зарплат в качестве благодарности ветеранам. Кроме того, деньги от сотрудников органов власти поступали врачам, которые помогали бороться с коронавирусом.