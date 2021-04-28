В Челябинске отключают отопление, но услуга будет и в счетах за май

В Челябинске завершен отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписала глава города Наталья Котова, сообщили в среду в городской администрации.

- С сегодняшнего дня организациям всех форм собственности необходимо обеспечить проведение мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Однако плату за отопление в мае необходимо внести в полном размере.

Это связано с тем, что решением городской думы норматив подачи тепла распределен на восемь месяцев отопительного сезона независимо от температуры наружного воздуха.

Исключением стали многоквартирные дома с общедомовыми приборами учета тепловой энергии. В них размер платы за отопление определяется исходя из их показаний.

Напомним, ранее в Челябинске отказались завершать отопительный сезон, несмотря на аномально жаркую погоду, сообщив, что возможны заморозки. И привели статистику, по которой отключение домов в Челябинске обычно происходит с 25 апреля по 9 мая.