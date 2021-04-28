В Тюмени уточнили правила продажи алкоголя в летних кафе

В администрации Тюмени уточнили ранее озвученные правила для летних кафе, которые откроются в этом сезоне. Продавать алкогольные напитки для сидящих на открытых верандах клиентов все-таки будет можно. Но с небольшой оговоркой.

"Все веранды и летние кафе работают при стационарных объектах общепита и по меню основного предприятия. Как правило, у общепита есть лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. А значит, продавать посетителям и гостям напитки можно", - пояснили в мэрии.

Напомним, директор департамента потребительского рынка горадминистрации Елена Еремина в радиоэфире сообщила, что клиенты на летней веранде или террасе не смогут употреблять алкогольные напитки, так как "летнее кафе - публичная территория".

Представители бизнес-сообщества взволнованные новостью, обратились к местным властям за разъяснениями. Как оказалось, запрета на продажу пива, вина, коктейлей и прочего все же не будет.

"Продавать посетителям и гостям праздничные напитки можно, - констатируют в мэрии, - и предстоящие долгие выходные дни не являются исключением".

В Тюмени нынче, кстати, упростили процедуру оформления предприятий общепита, в связи с чем прогнозируется большее их число, чем в прошлые годы. Также в городе решено устроить конкурс на самое лучшее летнее кафе. Голосовать за понравившегося ресторатора будет не только жюри, но и сами посетители.