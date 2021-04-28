Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии

Всех граждан, которые прилетают в Россию из Индии, теперь тестируют на коронавирус прямо в аэропорту, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Все граждане, прилетающие из Индии, тестируются в аэропорту уже со вчерашнего дня", - сказала она, выступая на международном конгрессе "Молекулярная диагностика и безопасность 2021".

Тестирование проводится в два этапа. Сначала прямо в аэропорту выполняется экспресс-тест, а затем биоматериал отправляется на исследование классическим методом ПЦР.

"Мы это делаем, чтобы защитить россиян от рисков, которые возникают с каждой вновь обнаруженной мутацией вируса", - пояснила Попова.

В конце марта минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса, который имеет двойную мутацию. Как выяснили специалисты индийского консорциума по геномике SARS-CoV-2 (INSACOG), в который входит 10 ведущих национальных лабораторий, вирус несет в себе две мутации. Эти мутации помогают ему закрепляться на клетках.

Ранее в пресс-службе ВОЗ заявили, что мутации нового штамма COVID-19, обнаруженного в Индии, указывают на устойчивость инфекции к выработанным антителам.