Россия передаст Индии 200 тысяч упаковок "Фавипиравира" от COVID-19

Россия направит в Индию гуманитарный груз, в который войдут 200 тысяч упаковок лекарства "Фавипиравир" от COVID-19, а также медицинское оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

"В состав гуманитарного груза вошли установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха (концентраторы кислорода), а также 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы. Все это - высокотехнологичное оборудование российского производства. Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей", - заявил глава ведомства Денис Мантуров.

Груз будет доставлен самолетами МЧС.

В конце марта минздрав Индии сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса, который имеет двойную мутацию. Как выяснили ученые, вирус несет в себе две мутации, которые помогают ему закрепляться на клетках.

Ранее в пресс-службе ВОЗ заявили, что мутации нового штамма COVID-19, обнаруженного в Индии, указывают на устойчивость инфекции к выработанным антителам.