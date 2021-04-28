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28.04.2021 14:40
Рубрика: Власть

Россия и Узбекистан разработали программу военного сотрудничества

Текст: Юрий Гаврилов
Оборонные связи России и Узбекистана в ближайшие пять лет будут строиться на основе Программы стратегического партнерства двух стран в военной области на 2021-2025 годы. Ее реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Об этом сообщил в среду, 28 апреля, министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах в Бухаре с узбекским коллегой Баходиром Курбановым.
Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Шойгу пригласил военных из Узбекистана на знаковые мероприятия Минобороны РФ нынешнего года: IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум "Армия" и Армейские международные игры, которые пройдут фактически в одно время.

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"Мы сделали это специально, чтобы те, кто принимает эту технику, приобретает, эксплуатирует могли посмотреть ее в действии на всех наших полигонах. А самое главное - поделиться тем опытом, который сегодня есть у Вооруженных сил России по борьбе с терроризмом", - объяснил российский министр.

Он подтвердил, что Узбекистан является стратегическим партнером России в Центрально-Азиатском регионе. "Наши государства успешно взаимодействуют во многих областях, включая сферу безопасности. Сегодня важно совместно противостоять вызовам и угрозам, особенно международному терроризму", - считает министр обороны РФ.

Шойгу уверен, что Москве и Ташкенту необходимо поддерживать достигнутый темп взаимодействия и развивать его. Министр назвал три приоритета в военном сотрудничестве России и Узбекистана: проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала узбекской армии и подготовка для нее квалифицированных кадров.

В Бухару Шойгу прилетел не с пустыми руками. Учитывая, что этот визит был организован в преддверии Дня Победы, он передал Узбекистану архивные документы, рассказывающие о вкладе жителей республики в разгроме фашистской Германии. Также российский министр поблагодарил коллегу за радушный прием. "Сбылась моя давняя мечта побывать в Бухаре - жемчужине Центральной Азии и историческом музее под открытым небом", - признался Шойгу.

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
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Напомним, что в Узбекистан он прилетел из Душанбе, где накануне состоялось заседание Совета министров обороны ОДКБ. Анализируя состоявшийся там разговор, эксперты пришли к выводу, что на этой встрече наверняка затрагивалась тема Афганистана. Точнее говоря, угрозы, которые могут возникнуть на фоне вывода из страны американских войск.

"Эскалация угроз и вызовов, исходящих из Афганистана, формирует вокруг ОДКБ долгосрочные очаги напряженности с труднопрогнозируемым сценарием развития событий. В связи с этим военные руководители стран ОДКБ на заседании в Душанбе заявили о необходимости консолидировать усилия по защите как национальных, так и коллективных интересов членов организации. В частности, речь шла о совершенствовании механизма принятия решений для оперативного реагирования на "афганские" угрозы и вызовы", - сообщил по этому поводу информированный военно-дипломатический источник.

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