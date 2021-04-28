Россияне оценили внешний вид российских денег

Большинству россиян нравится внешний вид российских купюр. Об этом заявили 70% участников опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Недовольны дизайном купюр лишь 5% опрошенных, еще 25% затруднились с ответом.

Почти половина респондентов (49%) впервые услышали от социологов об идее Центробанка сменить дизайн купюр. В курсе инициативы были 15% опрошенных. 41% опрошенных безразлично относятся к предложению заменить изображения одних городов на другие, 35% выступают против, 20% - за.

Опрос проводился 9-11 апреля, в нем приняли участие полторы тысячи россиян.

Ранее Банк России объявил о модернизации купюр образца 1997 года. Вся страна получит равное "представительство": будет действовать принцип "одна банкнота - один город - один федеральный округ".

На банкнотах номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей появятся виды Новосибирска, Пятигорска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборотной стороне - достопримечательности Сибирского, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных округов. Сейчас три последних округа на бумажных деньгах никак не представлены.

На банкнотах номиналом 50 и 100 рублей сохранятся изображения Санкт-Петербурга и Москвы, но только на лицевой стороне. На обороте всех шести номиналов будут достопримечательности "их" федеральных округов.