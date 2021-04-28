СКР намерен подключить Германию к расследованию преступлений нацистов

Следственный комитет России хочет к расследованию нацистских преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны, подключить коллег из Германии. Об этом в среду, выступая в Общественной палате в ходе круглого стола по теме проекта "Без срока давности", сообщил руководитель управления воспитательной работы СКР Сергей Петров.

По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании совместной следственной группы, в которую войдут российские следователи и представители компетентных органов Германии. Общими усилиями они станут расследовать все те жуткие деяния, которые совершили в годы войны нацистские преступники.

Работать международная следственная группа, по словам Петрова, станет "на основании положения 2 дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года".

В структуре СК России сейчас работает специальное подразделение, занимающееся преступлениями, связанными с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. В ходе расследований нацистских преступлений следователями СК с мая 2019 года эксгумированы останки 637 людей, включая 192 детей.

В ходе этой работы российские следователи сотрудничают со следственными органами Канады, Эстонии и Германии "в рамках ранее направленных запросов по уголовным делам". Всего за 2019-2020 годы было направлено 6 таких международных запросов.

Недавно сообщалось, что Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов в отношении мирного населения в одно - о геноциде народов СССР.