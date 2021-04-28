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28.04.2021 16:54
Рубрика: Общество

Ученый раскритиковал статью об "убийстве" коронавируса за секунду

Текст: Василий Кошкин
Профессор Сколтеха Константин Северинов раскритиковал исследование техасских ученых, которые заявили о том, что коронавирус теряет способность заражать после нагревания и быстрого охлаждения.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследование американских ученых было основано на пропуске раствора с коронавирусом через трубу из нержавеющей стали, одна секция которой нагревалась. Оказалось, что если раствор нагреть почти до 72 градусов по Цельсию в течение примерно полсекунды, титр вируса снизится в 100000 раз, что уже достаточно для нейтрализации инфекции.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Никакого чуда в этом открытии нет… Все утверждение, которое там заключается в этой статье, состоит в том, что если раствор, содержащий коронавирус, пропустить через трубочку, которую нагревают до 72 градусов, а потом быстро охладить раствор, то вирус потеряет инфекционность", - сказал Северинов РИА Новости, отметив, что результаты исследования - "совершенно ожидаемы".

По его словам, термическая обработка приводит к потере жизнеспособности клеток и вирусов.

Ученый добавил, что своей работой ученые хотели привлечь внимание к своему университету, учитывая интерес журналистов к теме коронавируса.

"Сейчас в силу общей нервозности журналисты очень падки, ученые начинают делать всякие заявления, потому что это увеличивает их известность и шансы получить финансирование, но никакого открытия здесь нет", - считает Северинов.

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