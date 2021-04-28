В Индию начали поступать жизненно важные медицинские средства со всего мира

В Индию, больницы которой переполнены пациентами с коронавирусом и испытывают нехватку кислорода, начали поступать жизненно важные медицинские средства со всего мира, сообщает Reuters. Из-за всплеска заболеваемости число жертв пандемии в стране приблизилось к 200 тысячам, а тела продолжают кремировать прямо на улицах.

В Нью-Дели прибыл груз из Британии - 100 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и 95 кислородных концентраторов. При этом пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона сообщил, что у Великобритании нет лишних доз вакцины против COVID-19, а, следовательно, их невозможно поставить в Индию.

На этой неделе Франция отправляет в Индию восемь крупных кислородных станций, а Ирландия, Германия и Австралия направят кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ, заявил представитель министерства иностранных дел Индии, подчеркнув острую потребность больниц в кислороде. Всемирная организация здравоохранения заявила, что работает над доставкой четырех тысяч кислородных концентраторов.

Президент США Джо Байден подтвердил информацию об оказании помощи Индии, заявив, что он рассчитывает отправить туда вакцину, в то время как высокопоставленные официальные лица его администрации предупредили, что сама Америка все еще находится "на переднем крае" кризиса, отмечает Guardian. По словам Байдена, в понедельник он подробно поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в том числе о сроках поставки вакцины. Вместе с тем неопределенность с поставками вакцин может вынудить власти Махараштры, наиболее пострадавшего штата Индии, отложить вакцинацию людей в возрасте от 18 до 45 лет, сказал правительственный чиновник.

Первый в Индии поезд "Кислородный экспресс" прибыл в Нью-Дели с грузом около 70 тонн кислорода с востока страны, однако "коронавирусный шторм", о котором заявили власти страны, по-прежнему не утихает в 20-миллионом городе, находящемся в эпицентре самой смертоносной волны инфекций в мире. "Нынешняя волна коронавируса чрезвычайно опасна и заразна, а больницы перегружены", - сказал главный министр Дели Арвинд Кеджривал, добавив, что большая общественная территория в столице будет преобразована в "единый район интенсивной терапии".

В понедельник было зафиксировано более 323 тысяч новых случаев заражения в Индии за 24 часа. Во вторник скончались 2771 человек. Общее число погибших за время пандемии в Индии составило 197 894.