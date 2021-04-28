Новости

Оперштаб ответил на сообщения о начале третьей волны коронавируса в России 13:30
РПЦ: Оснований ограничивать посещение храмов на Пасху нет 13:25
В ФАС рассказали о расследовании дел о сговоре металлургов 13:24
Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане 13:21
СК передал в генпрокуратуру дело обвиняемых в коррупции следователей МВД 12:52
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России 12:39
МИД РФ объявил о высылке четырех прибалтийских дипломатов 12:39
Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии 12:39
В летних кафе Тюмени запретили алкоголь 12:37
В ростовском ПФР рассказали, кто получит майскую пенсию досрочно 12:32
Берлин не получал предложений об аналоге "нормандского формата" 12:30
Новостройки у моря подорожали за год на 21% 12:22
Лавров: Ситуация на Донбассе и события в Абхазии и Южной Осетии отличаются 12:19
В Китае неизвестный с ножом напал на детский сад 12:18
В Латвии объявили о проведении чемпионата мира по хоккею без зрителей 12:15
Умер продюсер Мадонны, Синатры и Боба Дилана Эл Шмитт 12:14
"Спутник V" начнут производить в Мексике 12:12
В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о третьей волне COVID-19 12:09
Вышел трейлер фильма "Мы", снятого по роману-антиутопии Евгения Замятина 12:00
В ЦБ рассказали, какие купюры подделывают в России чаще всего 11:58
СМИ: Режиссер фильма "Годзилла против Конга" снимет продолжение 11:58
Стало известно, когда в Петербург придет тепло 11:51
Лавров с удовольствием смотрел сериал с Зеленским 11:50
Под Ярославлем ликвидировали подпольную нарколабораторию 11:50
Минэкономики предложило поменять условия программы льготных кредитов МСП 11:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
В Москве опубликовали онлайн-график отключения горячей воды
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
Налоговый вычет, доплаты к пенсиям и контроль на границе: что изменится в мае
28.04.2021 12:09
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о третьей волне COVID-19

Текст: Василий Кошкин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Говорить о полноценной третьей волне коронавируса в России нельзя. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, комментируя публикацию агентства Bloomberg.

Заразность новых штаммов коронавируса может увеличиваться в 6 раз

"Действительно, есть подъем (заболеваемости. - Прим.ред.), но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", - пояснил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, рост заболеваемости связан с несоблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации. "Это связано с тем, что упал противоэпидемический режим именно со стороны самих наших москвичей. Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках", - добавил Покровский.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян к сентябрю 2021 года. По ее словам, это зависит от интенсивности вакцинации: для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что России не грозит третья волна коронавируса, если люди продолжат соблюдать необходимые меры предосторожности. Речь идет об использовании масок и соблюдении социальной дистанции.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Описаны случаи поражения спинного мозга и паралича из-за коронавируса

По данным Роспотребнадзора, Россия занимает 87-ю позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости. При этом, по заболеваемости на 100 тысяч населения Россия за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 64-65-го места.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. В стране зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Зеленского в Ватикане
Роспотребнадзор ужесточил контроль за прилетевшими из Индии
В России упростили использование маткапитала
Лавров назвал условие восстановления работы посольств России и Чехии
Президент Федерации шашек Польши извинился за инцидент с флагом России
Утвержден новый порядок образовательной деятельности в школах
Павел Крашенинников объяснил, каких животных можно держать в квартирах