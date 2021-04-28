В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о третьей волне COVID-19

Говорить о полноценной третьей волне коронавируса в России нельзя. Об этом заявил заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, комментируя публикацию агентства Bloomberg.

"Действительно, есть подъем (заболеваемости. - Прим.ред.), но это не волна, а такой вот плавный подъемчик, и чтобы он не перерос в волну, надо соблюдать режим противоэпидемический, потому что еще далеко не все привились, не все переболели, поэтому иммунной прослойки недостаточно для того, чтобы остановить новый подъем", - пояснил эксперт в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, рост заболеваемости связан с несоблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и невысокими темпами вакцинации. "Это связано с тем, что упал противоэпидемический режим именно со стороны самих наших москвичей. Я вижу, в метро стало намного меньше людей в масках, уже нет таких строгих проверок на транспорте, чтобы все были в масках. На улицах практически не встретишь людей в масках", - добавил Покровский.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться у россиян к сентябрю 2021 года. По ее словам, это зависит от интенсивности вакцинации: для формирования коллективного иммунитета антитела должны быть у 69 миллионов россиян.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что России не грозит третья волна коронавируса, если люди продолжат соблюдать необходимые меры предосторожности. Речь идет об использовании масок и соблюдении социальной дистанции.

По данным Роспотребнадзора, Россия занимает 87-ю позицию среди стран по показателю среднесуточной заболеваемости. При этом, по заболеваемости на 100 тысяч населения Россия за весь период пандемии коронавируса не уходила выше 64-65-го места.

Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России с 18 января. В стране зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).