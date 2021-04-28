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Рубрика: В мире

В ВОЗ сообщили о распространении новых штаммов COVID-19 в мире

Фото: AFP/TAUSEEF MUSTAFA Фото: AFP/TAUSEEF MUSTAFA
Фото: AFP/TAUSEEF MUSTAFA

Британский штамм коронавируса, который отличается более высокой заразностью, за неделю был выявлен еще в трех странах. Их общее число достигло 139, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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До 87 государств расширилась география распространения штамма, первоначально обнаруженного в ЮАР. А разновидность, которая впервые была выявлена в Бразилии и Японии, сейчас циркулирует в 54 странах мира, пишет ТАСС.

По данным экспертов ВОЗ, в Индии наряду с этими тремя разновидностями коронавируса циркулирует штамм B.1.617, а также другие варианты. Предполагается, что "коллективно они играют роль в нынешнем всплеске заболеваемости в стране". Согласно предварительным исследованиям, B.1.617 отличается более высокими темпами распространения. В ВОЗ также объясняют быстрый рост заболеваемости в Индии проблемами, связанными с выполнением санитарных мер, а также проведением массовых общественных собраний.

По состоянию на 25 апреля всего в мире насчитывалось 146 067 511 случаев инфицирования коронавирусом. Жертвами COVID-19 стали 3 092 497 человек.

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