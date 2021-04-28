Видео: трамвайный дрифт напугал автомобилистов

Жизнь большинства автомобилистов настолько однообразна и скучна, что мало кому за всю его жизнь своими глазами удается увидеть, как трамвай на полном ходу сходит с рельсов и, перегородив почти всю дорогу, несется боком прямо на его машину. А вот жителям украинского Харькова это зрелище уже немного приелось: трижды с начала года трамваи сходили с рельс в разных районах города, пугая всех участников дорожного движения и создавая многочасовые пробки. И вот вам самый последний, самый зрелищный случай.

На улице Морозова, почти в самом центре города, трамвай маршрута №8 сошел с рельсов и еще добрый десяток метров прошел боком, угрожая смять весь встречный транспорт. Владелец регистратора, записавший это видео, оказался достаточно сообразительным и умелым, чтобы успеть затормозить, вывернуть руль и клониться от неминуемого удара.

По данным департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского городского совета, никто в итоге не пострадал. А вот комментариев о том, почему так участились ДТП с электротранспортом, не последовало. То ли просевшие пути нуждаются в ремонте, то ли парк трамваев изношен.