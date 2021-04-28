Видео: В Персидском заливе американцы открыли огонь по военным Ирана

Три иранских быстроходных катера и одно более крупное судно (Harth 55) окружили корабли береговой охраны США. Согласно заявлению Пятого флота ВМС США, более крупное иранское судно неоднократно проходило мимо двух кораблей береговой охраны "на слишком близком расстоянии". Газета The Wall Street Journal первой сообщила об инциденте. Не совсем понятно, почему американские военные молчали почти месяц.

"Американские военные, используя радио и громкоговоритель, несколько раз предупредили иранских коллег о недопустимости подобных действий, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а после чего иранские корабли отошли на безопасное расстояние", - заявили в ВМС, добавив, что двум кораблям береговой охраны США пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения во время трехчасовой блокады.

.@US5thFleet has released video and images of an April 2nd unprofessional interaction by Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps Navy in #ArabianGulf. pic.twitter.com/0tGJbffFJR — U.S. Navy (@USNavy) April 27, 2021

Маневры иранских судов были "небезопасными и непрофессиональными" и "увеличивали риск просчета и столкновения", отметили в американском военно-морском командовании. В заявлении говорится, что действия иранцев нарушают международное право и международно признанные морские обычаи. Как сообщает NBC News, представители Ирана в ООН не стали комментировать произошедшее.

Быстроходные корабли Корпуса стражей революции на протяжении многих лет окружали американские военные корабли, но их активность снизилась, начиная с 2018 года. Некоторые региональные эксперты говорят, что Стражи исламской революции в прошлом провоцировали американцев, чтобы помешать переговорам президента Хасана Рухани с Западом.