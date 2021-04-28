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Рубрика: В мире

Видео: В Персидском заливе американцы открыли огонь по военным Ирана

Текст: Максим Макарычев
Группа иранских судов из Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе второго апреля в течение трех часов блокировала два корабля береговой охраны США, неоднократно проходя возле них на близком расстоянии, заявили во вторник представители ВМС США. Это был первый подобный инцидент за год, и он произошел в тот момент, когда США и Иран обязались начать переговоры о возобновлении ядерного соглашения (СВПД) между Тегераном и мировыми державами.
Фото: AP Photo/Jon Gambrell Фото: AP Photo/Jon Gambrell
Фото: AP Photo/Jon Gambrell

Три иранских быстроходных катера и одно более крупное судно (Harth 55) окружили корабли береговой охраны США. Согласно заявлению Пятого флота ВМС США, более крупное иранское судно неоднократно проходило мимо двух кораблей береговой охраны "на слишком близком расстоянии". Газета The Wall Street Journal первой сообщила об инциденте. Не совсем понятно, почему американские военные молчали почти месяц.

Фото: Wikimedia.org/U.S. Navy Photo by Chief Photographers Mate Gregory S. McCreash.
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"Американские военные, используя радио и громкоговоритель, несколько раз предупредили иранских коллег о недопустимости подобных действий, но корабли ВМС КСИР продолжили маневры на близком расстоянии. Экипаж лодки Firebolt затем произвел предупредительные выстрелы, а после чего иранские корабли отошли на безопасное расстояние", - заявили в ВМС, добавив, что двум кораблям береговой охраны США пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения во время трехчасовой блокады.

Маневры иранских судов были "небезопасными и непрофессиональными" и "увеличивали риск просчета и столкновения", отметили в американском военно-морском командовании. В заявлении говорится, что действия иранцев нарушают международное право и международно признанные морские обычаи. Как сообщает NBC News, представители Ирана в ООН не стали комментировать произошедшее.

Быстроходные корабли Корпуса стражей революции на протяжении многих лет окружали американские военные корабли, но их активность снизилась, начиная с 2018 года. Некоторые региональные эксперты говорят, что Стражи исламской революции в прошлом провоцировали американцев, чтобы помешать переговорам президента Хасана Рухани с Западом.

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