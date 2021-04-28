Врачи объяснили, как распознать укус инфицированного клеща

Лихорадочное состояние и сыпь кольцевидного характера, особенно после поездки на природу в эпидсезон, могут указывать на укус клеща, инфицированного боррелиозом, энцефалитом, эрлихиозом или анаплазмозом. При таких симптомах следует как можно быстрее обратиться за медицинской помощью, рассказал врач-инфекционист Морозовской детской больницы Алексей Ртищев.

По его словам, инкубационный период для основных инфекций, которые передаются клещами, составляет около месяца. "Стоит помнить, что, если факт присасывания клеща не установлен, нельзя гарантировать, что его не было. После укуса клещ может самостоятельно отвалиться, а возбудитель может проникнуть в кровь", - цитирует эксперта РИА Новости.

Вероятность попадания инфекции в кровь будет минимальна, если как можно раньше вытащить клеща. Самый простой способ сделать это, отметил Ртищев, при помощи нитки. Ее нужно обвязать вокруг места присасывания и выкрутить клеща по часовой стрелке.

Инфекционист ИКБ №2 Наталья Прохорова пояснила, что симптомы укуса клеща у детей и взрослых одинаковые. Снятого самостоятельно или в травмпункте паразита следует оперативно сдать в лабораторию, где в течение двух дней его проверят на наличие возбудителя инфекций. При обнаружении будет назначена экстренная профилактика.

Ртищев добавил, что при боррелиозе назначается курс антибактериальной терапии. При клещевом энцефалите, если ребенок не был привит, в первые 96 часов ему введут специфический иммуноглобулин. Причем применение препарата спустя 96 часов от момента присасывания запрещено.

Напомним, ранее эксперты рассказали "Российской газете", как уберечься от клещей при отдыхе на природе и что делать, если избежать укуса не удалось.