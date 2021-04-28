Вышел трейлер приквела мультфильма Pixar "Душа"

Короткометражный приквел мультфильма Pixar / Disney "Душа", взявший, похоже, все премии, какие только бывают - включая "Оскар", обзавелся тизер-трейлером.
Несусветной милоты ролик доступен на YouTube-канале студии.
Фильм называется "22 против Земли" (22 vs Earth) и расскажет о том, как революционная Душа 22 сколотила банду из еще пятерых аналогичных личинок, и предприятие их приводит к самым неожиданным последствиям. Вплоть до ответа на вопрос, в чем смысл жизни.
Действие короткометражки развернется до того, как Джо Гарднер попал в предсмертие.
#Pixar’s 22 vs Earth streams this Friday on #DisneyPlus pic.twitter.com/mJsZvGTPT5— Asad Ayaz (@asadayaz) April 27, 2021
Релиз - уже 30 апреля на стриминге Disney+.