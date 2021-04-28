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Вышел трейлер приквела мультфильма Pixar "Душа"

Новости
    28.04.2021, 13:20
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Короткометражный приквел мультфильма Pixar / Disney "Душа", взявший, похоже, все премии, какие только бывают - включая "Оскар", обзавелся тизер-трейлером.

Фото: kinopoisk.ru
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Несусветной милоты ролик доступен на YouTube-канале студии.

Фильм называется "22 против Земли" (22 vs Earth) и расскажет о том, как революционная Душа 22 сколотила банду из еще пятерых аналогичных личинок, и предприятие их приводит к самым неожиданным последствиям. Вплоть до ответа на вопрос, в чем смысл жизни.

Действие короткометражки развернется до того, как Джо Гарднер попал в предсмертие.

Релиз - уже 30 апреля на стриминге Disney+.

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