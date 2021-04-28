Завод Tesla может отравить жителей Германии сточными водами

Илон Маск обвинял власти Германии в том, что они своей медлительностью и бюрократизмом значительно замедляют постройку нового завода, тем самым прямо противоречат своим заявлениями о необходимости борьбы с изменением климата. И Tesla нашла выход: действовать вне закона.

Издание Business Insider сообщает, что Маск нарушил законы Германии: в течение месяца в Грюнхайде строители прокладывали канализационные трубы на глубине 3-4 метра без получения одобрения от соответствующих органов. Как оказалось, строительство было заморожено с 26 марта по 12 апреля 2021 года, после чего компании выдали досрочное разрешение на строительство в Министерстве окружающей среды Бранденбурга.

Business Insider и Frontal21 задаются вопросом о существующей системе надзора в области окружающей среды. В министерстве уверяют, что она есть и функционирует должным образом, но ответить на вопрос, как же тогда Tesla смогла незаметно начать работы по прокладке труб, внятного ответа не предоставляют.

Есть другой вопрос - этический.

"Это (действия Tesla - прим. "РГ") разрушает основы доверительных отношений, которые, как я полагал, существовали между лицензирующим органом и Tesla. - говорит Торстен Деппнер, юрист экологической ассоциации Green League в Бранденбурге, - Они растворяются, если одна из сторон намеренно игнорирует даже обязательные юридические нормы".

Однако дело даже не в том, что Илон Маск решил не тратить время на ожидание разрешения на начало работ, а в том, какие трубы были использованы для прокладки канализации: по мнению экспертов-экологов, тонкостенные металлические трубы опасны для окружающей среды, так как не гарантируют, что сточные воды не станут источником загрязнения пластов питьевой воды.

В конце прошлого года суд несколько раз останавливал строительство берлинской гигафабрики по ходатайству экологических организаций: вырубка леса угрожала змеям и ящерицам. В эксплуатацию новое предприятие Tesla должно быть запущено летом 2021 года.