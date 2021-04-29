80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы

Советскую, российскую актрису Светлану Светличную, ранее в очередной раз госпитализированную с, как сообщалось, подозрением на инсульт, выписали.

О том, что заслуженную артистку РСФСР отпустили домой из московской больницы имени Юдина, РИА Новости рассказали в данном медучреждении.

Ранее появилась информация, что Светличная лежала в отделении неврологии, а ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Светлана Светличная родилась в 1940 году в Ленинакане. В 1958-м поступила во ВГИК, курс Михаила Ромма. Дебют в кино - в 1959-м. Помимо небольшой, но знатной роли в "Бриллиантовой руке" известна по "Заставе Ильича", "Новым приключениям неуловимых", сериалам "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".