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29.04.2021 00:25
Рубрика: В мире

Адвокат Зенкович признался в контактах со спецслужбами США

Текст: Максим Макарычев

Обвиняемый в заговоре с целью захвата власти в Беларуси адвокат Юрий Зенкович признался, что контактировал в США с американскими спецслужбами. В среду вечером на белорусском телеканале ОНТ вышел фильм-расследование "Убить Президента", в котором преданы гласности новые подробности о попытке вооруженного мятежа в Беларуси и убийства главы государства, сообщает БЕЛТА.

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В фильме показаны сцены допроса Зенковича, который заявил, что во время пребывания в США у него был контакт с двумя представителями ФБР. "Я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ. Я тогда работал помощником адвоката в Нью-Йорке", - признался Зенкович, добавив, что американские силовики пришли к нему в офис, представившись сотрудниками отдела по защите конституционного строя и спросили, является ли он агентом КГБ. "Я сказал, что не являюсь. После чего они спросили, не хочу ли я поработать на американское правительство", - пояснил адвокат с двойным белорусско-американским гражданством.

Находясь в Америке, Зенкович начал прорабатывать вопрос: возможно ли организовать военный переворот в Беларуси. Он пытался получить сведения о силовых структурах и настроениях в белорусской армии с помощью "высокопоставленного военного", в роли которого выступил один из оперативников. С ним Зенкович откровенно обсуждал планы заказчиков, которым было необходимо понять, сколько военнослужащих и какие именно подразделения готовы содействовать мятежу в Беларуси.

В качестве тайника для передачи денег и указаний "высокопоставленному военному" использовалась камера хранения на минском вокзале и даже захоронение на кладбище. Кроме военных, в перевороте должны были участвовать так называемые партизанские отряды, проще говоря террористы, утверждается в фильме. Они должны были взять под контроль местные органы власти и правительственный квартал в Минске, объявить о создании "революционного комитета Беларуси", освободить всех политических заключенных, вооружить их и создать "силовое крыло РКБ - белорусскую повстанческую армию". Заговорщики пришли к выводу, что необходимо устранить главу государства.

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Однако, как оказалось, целью был не только президент Лукашенко, но и его сыновья, а также высокопоставленные должностные лица - всего более 30 человек. Кроме того, они планировали захватить здания государственных учреждений и государственных СМИ. "В этом фильме показано далеко не все, многое осталось за кадром. Наивно полагать, что заказчики военного переворота из-за океана успокоятся. Поэтому белорусские спецслужбы продолжают работать по данному направлению", - заключили авторы фильма.

Напомним, что 17 апреля Александр Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его сыновей и попытке государственного переворота, который должен был произойти 9 мая. Ответственность за организацию покушения он возложил на американские спецслужбы и руководство Соединенных Штатов.

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