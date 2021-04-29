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29.04.2021 12:11
Рубрика: Общество

Академик РАН оценил опасность "петербургского" штамма коронавируса

Текст: Василий Кошкин

Иммунитет, вырабатываемый в результате вакцинации или перенесенного COVID-19, будет защищать от северо-западного (петербургского) штамма коронавируса. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Он пока не вызывает у нас опасений в плане иммунногенности. Это значит, что иммунитет, который уже выработался у человека при встрече с коронавирусом или его частями, работает и при контакте с новым вариантом. То есть вакцина будет защищать от северо-западного штамма", - заявил ученый в интервью "Известиям".

Петербургский штамм SARS-CoV-2 впервые был идентифицирован именно в НИИ имени Пастера. "В том, что это самостоятельный штамм, мы убедились по результатам полногеномного секвенирования", - добавил Тотолян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России формируются две новые разновидности коронавируса. Речь идет о "сибирском" и "северо-западном" штаммах.

В свою очередь руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов отметил, что новые разновидности коронавируса не утяжеляют течение болезни.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Пандемия коронавируса COVID-19

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