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29.04.2021 13:51
Рубрика: Экономика

Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал

Текст: Василий Кошкин

Центробанк предотвратил попытку манипуляции ценой акций, организованную через Telegram-канал. Об этом рассказал глава департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.

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"Был заблокирован ряд клиентов", - заявил Лях в интервью ТАСС, не уточнив, акции какой компании стали объектом манипуляции.

По его словам, регулятор продолжает мониторинг социальных сетей и мессенджеров на предмет попыток недобросовестного влияния на фондовый рынок.

В марте Банк России впервые выявил попытку манипулирования акциями через Telegram-канал. Тогда регулятор заблокировал счета более 60 розничных инвесторов, которые по сигналу начали скоординировано покупать акции компании МРСК Юга, чтобы затем продать их по более высокой цене "на хайпе".

Тогда Валерий Лях рассказал журналистам, что после объявления в Telegram-каналах объем торгов вырос в несколько раз к нормальному уровню, нерыночное ценообразование продолжалось около получаса.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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