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29.04.2021 17:59
Рубрика: В мире

Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти

Текст: Данияр Каримов

Официальные структуры двух постсоветских республик начали переговоры, чтобы остановить конфликт. Об этом сообщают в МИД КР. Дипломаты надеются локализовать и урегулировать конфликт. В пресс-службе правительства Киргизии, тем временем, сообщают, что инцидент станет темой переговоров между премьерами двух стран в Казани, где оба принимают участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В МИД Киргизии утверждают, что переговоры одновременно ведутся на разных уровнях и, в том числе, по линии правоохранительных структур. Таджикские источники подтверждают, что официальные представители двух стран пытаются урегулировать конфликт и сообщают о завершении беседы глав внешнеполитических ведомств. Переговоры, как отмечается, прошли по инициативе Киргизии.

Эскалация на границе между двумя постсоветскими республиками, тем временем, продолжается, а география его расширяется. С киргизской стороны сообщают, что обстрелы зафиксированы не только на территории Баткенского района, как это было ранее, но и соседнего Лейлекского. По данным Госкомитета нацбезопасности Киргизии, таджикские военные нанесли удары по трем заставам КР. В одной из них вспыхнул пожар. Спецназ КР, в свою очередь, захватил заставу на территории Таджикистана.

С ростом эскалации увеличивается количество жертв и пострадавших. По данным минздрава Киргизии, в ходе конфликта погибли два человека и еще 26 получили различные травмы и ранения. Таджикские информационные источники со ссылкой на администрацию города Исфан сообщают о трех погибших и 31 пострадавшего со своей стороны.

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