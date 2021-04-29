Чижов: ЕС не удастся повлиять на SWIFT для отключения России от системы

Система межбанковских расчетов SWIFT не подчиняется Евросоюзу, а следовательно России не угрожает отключение от нее под влиянием ЕС. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"[Система SWIFT] Брюсселю не подчиняется. Поэтому Евросоюз на нее повлиять не сможет", - заявил Чижов в интервью телеканалу "Россия-24". Таким образом он прокомментировал принятую ранее резолюцию Европарламента, которая призвала отключить РФ от системы при определенных геополитических раскладах.

Чижов напомнил, что система SWIFT является частной структурой.

Ранее невозможность такого развития событий признал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "SWIFT - это международная частная организация, в этом смысле у ЕС нет компетенции", - заявил он.