Что будет с рублем после заседания ФРС США

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Политика ФРС США является одним из ключевых факторов для всех рынков. В начале кризиса, вызванного пандемией, американский регулятор вместе с другими центробанками принял беспрецедентные меры монетарного стимулирования, заключающиеся в околонулевых ставках и обширных программах выкупа долговых активов.

Однако на фоне восстановления мировой экономики, потребительского спроса и деловой активности это привело к усилению инфляционных тенденций. Хотя сейчас инфляция в развитых экономиках еще не достигла таргетов ЦБ, рынками движут ожидания развития данной тенденции.

В первую очередь это отражается в росте доходностей гособлигаций во многих странах. На этом фоне сокращается разница между процентными ставками на долговых рынках развитых и развивающихся стран, что делает облигации последних менее привлекательными из-за более высоких рисков вложения в них.

В результате происходит переток капиталов из развивающихся рынков на развитые, что негативно сказывается на развивающихся валютах. Это мы наблюдали в последние месяцы на примере рубля, который находился под давлением устойчивого снижения ОФЗ. Нерезиденты продавали российские госбумаги, а вырученные средства конвертировали в инвалюту.

Апрельское заседание ФРС является проходным, более важным может стать июньское, от которого многие уже ждут небольшого сокращения покупки активов, возможно, в части ипотечных облигаций. Поэтому вряд ли апрельское заседание ФРС окажет долгосрочное влияние на рынки, тем более на российскую валюту, которая продолжает в основном отыгрывать развитие геополитического тренда. Сейчас он демонстрирует некоторое улучшение, что на фоне восходящей динамики нефти способствует укреплению рубля.

Если рыночная конъюнктура существенно не ухудшится, а геополитика не преподнесет неприятных сюрпризов, рубль способен продолжить умеренное укрепление с ближайшей целью в области 73,7-74 в паре с долларом.

Правда, предстоящие майские праздники могут воспрепятствовать более уверенному росту рубля, так как многие предпочитают "пересидеть" длинные выходные в иностранной валюте, опасаясь реализации в этот период каких-либо рисков. Если же эти ожидания не оправдаются, а в наше отсутствие в понедельник мировые рынки отторгуются хотя бы нейтрально, уже во вторник рубль может ускорить рост.