Чусова, Назарова и Заславский рассказали, как поступить в ГИТИС

Российский институт театрального искусства, легендарный ГИТИС объявил о старте приемной кампании. Тысячи молодых талантливых людей со всей страны устремятся туда на очные прослушивания в надежде пройти в следующий тур. Конкуренция, как всегда, будет огромной - десятки, сотни человек на место. В этой творческой "мясорубке" нервов, таланта и выдержки победят сильнейшие. А побороться будет за что.

Впервые в этом году курсы набирают актриса и режиссер Наталья Назарова и актер Геннадий Назаров, режиссер Нина Чусова и солист Мариинского театра, хореограф-постановщик Юрий Смекалов. Чего мастера ждут от своих будущих студентов, они рассказали корреспонденту "РГ".

Актриса, режиссер Наталья Назарова и актер Геннадий Назаров набирают свой первый совместный очный курс на актерском факультете ГИТИСа. Первый тур прослушиваний уже идет. "В своей мастерской мы хотим видеть не просто талантливых людей, а в первую очередь - работоспособных. Поступающие должны любить работать. Умение долго работать сегодня большая проблема. Нынешняя молодежь быстро устает, у ребят нет привычки много и долго "пахать". Актерская профессия трудная и не все выдерживают ее темп, поэтому мы ждем глубинно мотивированных абитуриентов", - говорят мастера.

Режиссер Нина Чусова также впервые наберет заочный курс на актерском факультете. Отборочные прослушивания начнутся только в июле, так что у абитуриентов есть время подготовиться, прислушавшись к советам мастера. "У меня большой опыт отбора актеров. Меня обмануть сложно. Поступающий должен быть предельно честен и все. Не надо стремиться быть правильными, лучше сделать что-то не так, по-своему, но в этом показать себя", - объясняет Нина Чусова.

Заочный курс по профилю искусства балетмейстера первый раз наберет и солист Мариинского театра, хореограф-постановщик Юрий Смекалов. На своем курсе он мечтает увидеть целеустремленных, увлеченных театром и танцем студентов, которые понимают всю сложность и ответственность профессии хореографов. "Главная цель - воспитать не просто постановщиков, которые могут работать с разными формами и жанрами. Хореографов-руководителей, способных работать не только с движением, но и взаимодействовать с художниками и техническими специалистами театра, создавая спектакли любой сложности", - поясняет Смекалов.

Режиссер музыкального театра, многократный обладатель "Золотой маски" Дмитрий Белов станет руководителем режиссерской группы на курсе мюзикла. Он наберет актерско-режиссерскую мастерскую мюзикла, продолжив традиции уникальной гитисовской методики совместного обучения актеров и режиссеров.

С полным списком мастерских можно ознакомиться на официальном сайте ГИТИСа. Для удобства абитуриентов каждый факультет вуза проводит дни открытых дверей в онлайн-формате. Видеозаписи можно просмотреть на канале ГИТИСа в YouTube и социальных сетях института.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в этом году набирает заочный курс на театроведческом факультете. "Мы помним о том, что все ограничительные меры продолжают действовать, поэтому записаться на очные прослушивания можно пока только в электронном формате. Убедительно просим абитуриентов максимально точно придерживаться того времени, на которое они записались, чтобы не создавать столпотворения около ГИТИСа", - призвал он.

"Понимая, что за время пандемии, наверное, никто не стал богаче, мы решили в этом году в два раза снизить стоимость обучения на подготовительных курсах. Желающих оказалось много, на некоторых факультетах мы открыли второй поток. Абитуриенты и их родители с благодарностью восприняли наше решение. Есть вопросы, которые мы самостоятельно не в силах решать, например, стоимость обучения не повышается и не стала ниже, но где решение зависит от нас - стоимость подготовительных курсов мы снизили, чтобы абитуриентам и их семьям стало легче", - добавил Заславский.