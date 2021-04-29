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29.04.2021 22:38
Рубрика: В мире

Депутаты ОПЗЖ провели в Раде "Бессмертный полк"

Текст: Диана Ковалева
Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) на очередном заседании Верховной рады вышли к трибуне, держа в руках портреты своих дедов-бойцов Красной армии и полководцев Великой Отечественной войны. Так парламентарии выразили свой протест против прошедшего накануне марша националистов по случаю очередной годовщины создания дивизии СС "Галичина". Той самой, что входила в структуру войск СС нацистской Германии, признанных в Нюрнберге преступной организацией, и запрещена законом на Украине. Той самой, что прославилась своими страшными зверствами, в том числе в отношении женщин и детей.

"В этот день мы должны задуматься, каждый из нас, у кого есть совесть и сердце: как так могло произойти, что по улицам наших городов шагают поклонники эсэсовских дивизий? Как так получилось, что в стране, которая сделала наибольший вклад в победу советской армии, сносят памятники героям-освободителям и воздвигают монументы убийцам, которые предали Украину? Как так получилось, что страну-победителя фашизма превращают в страну побежденных?" - заявил с трибуны депутат ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Он подчеркнул, что на самом деле сегодня миллионы украинских граждан являются истинными патриотами, которые точно знают, кто в той войне являлся победителем, а кто побежденным, "кто настоящий герой, а кто предатель, что стрелял в спину". "Нас на Украине абсолютное большинство, и мы должны 9 мая это продемонстрировать, чтобы все видели: никто не забыт, ничто не забыто", - сказал Рабинович.

Как рассказал на своей страничке в Facebook другой депутат от ОПЗЖ Олег Волошин, он вышел к трибуне с фотографией своего деда, Волошина Леонида Семеновича, который воевал на СУ-100. "Пока представители жалкого, но крикливого меньшинства чествуют тех, кто воевал с той стороны, мы стараемся защитить память о настоящих героях и передать новым поколениям понимание значимости той Победы и ее безальтернативности для выживания нашего народа", - написал парламентарий. По его словам, прошедший марш националистов четко дал понять: сегодня на Украине в отношении ко Дню Победы можно ассоциировать себя либо с теми, кто разгромил "наибольшее зло в истории человечества, либо с этим злом. Третьего не дано".

В преддверии 9 мая Рабинович, как следует из сообщения на сайте ОПЗЖ, призвал киевские власти позволить людям отметить этот день как подобает и не пытаться этому препятствовать, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Тем более что ранее, несмотря на жесткие карантинные меры, в украинской столице прошел массовый марафонский забег. Кроме того, Рабинович предложил в начале мая организовать в Верховной раде просмотр фильма "В бой идут одни "старики". Во-первых, чтобы напомнить депутатам, кто были настоящими героями Украины, а кто предателями. А во-вторых, потому что сегодня на Украине "ситуация сложилась так, что без цензуры, кроме как на телеканале "Рада", слова сказать нельзя".

Напомним, в минувшую среду около 70 представители националистических и радикальных организаций в вышиванках маршем прошли по Киеву по случаю годовщины создания на Украине в 1943 году дивизии СС "Галичина". Впереди колонны шли правоохранители и ехал автобус Нацполиции. На мосту возле площади Независимости участники шествия повесили баннер с изображением солдат в нацистской форме. Как позже заявили в ОПЗЖ, украинское руководство "на всех уровнях блокирует празднование Дня Победы, но тут же забывает о любых ограничениях, когда дело касается радикалов".

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