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29.04.2021 03:20
Рубрика: Общество

Диетолог назвал наименее вредный алкоголь

Бокал алкоголя за ужином или поход в бар в выходные - часть жизни многих. При этом специалисты не устают напоминать о вреде таких напитков для здоровья. Какой из них можно считать наименее вредным рассказала врач-диетолог Ольга Шмелева.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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"Оптимальным вариантом можно назвать красное сухое и белое сухое вина, - цитирует медика НСН. - Однако первое даже лучше, так как в нем содержатся еще и антиоксиданты".

Вина считаются самым низкокалорийным алкоголем, напомнила диетолог. Так, в одном бокале объемом 150 миллилитров содержится 100 килокалорий. Ранее сообщалось, что отказ от употребления алкоголя способен продлить жизнь на 28 лет. К таким выводам пришли ученые из Каролинского института, которые 20 лет наблюдали в Дании, Финляндии и Швеции за продолжительностью жизни людей, употребляющих алкоголь.

Медики говорят, чтобы снизить эффект от употребления спиртного, рекомендуется запивать его неалкогольными напитками. После рюмки для поддержания баланса веществ следует сделать, например, глоток воды. Так вы в некоторой степени снизите разрушительный эффект от спиртного для организма. Важный нюанс: не стоит запивать алкоголь сладкой газировкой.

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