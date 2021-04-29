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29.04.2021 11:16
Рубрика: Власть

Джабаров прокомментировал отключение РФ от SWIFT

В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть "наличными в чемоданах". Так первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров прокомментировал информацию о том, что Европарламент внес пункт об отключении России от SWIFT в проект резолюции. Его слова передает РИА "Новости". "Мне интересно, как они будут расплачиваться с нами за нефтепродукты, наличку в чемоданах возить?" - заявил Джабаров.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"Европарламент - это орган, который ничего никогда не решает, его рекомендации, резолюции не имеют юридической силы. Он превратился в очаг русофобии", - сказал Джабаров, добавив, что у России есть дублер системы SWIFT.

На предложение еврочиновников отказаться от российских поставок нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине" парламентарий ответил, что энергоресурсы США европейцам обойдутся в полтора раза дороже. Они могут прибегнуть к различным реверсивным схемам, но при этом им придется переплачивать посредникам.

"В Европарламенте находятся политики с мышлением прошлого века, которое не соответствует современным реалиям, они не уважают даже интересы своих стран", - заключил законодатель.

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