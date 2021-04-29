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29.04.2021 17:55
Рубрика: В мире

Главы правительств Таджикистана и Киргизии проведут экстренные переговоры

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)
Главы правительств Таджикистана и Киргизии Кохир Расулзада и Улукбек Марипов проведут экстренные переговоры по ситуации на киргизско-таджикской границе.

Встреча двух премьер-министров состоится в Казани после завершения заседания Евразийского межправительственного совета. Об этом проинформировали в пресс-службе премьер-министра Киргизии.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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В настоящее время ситуации на границе двух стран остается крайне напряженной. Государственный комитет национальной безопасности КР сообщил об эвакуации гражданского населения из зоны конфликта. Ведомство также проинформировало об обстреле пограничных застав и перекрытии местными жителями стратегической автомагистрали Ворух-Исфана.

Напомним, в среду 28 апреля 2021 года погранслужбы Киргизии и Таджикистана заявили о начавшемся на баткенском участке госграницы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения. Местные жители с киргизского поселка выступили против.

В ночь на 29 апреля 2021 года ситуация резко обострилась. Стороны начали применять огнестрельное оружие. В результате два гражданина Таджикистана были тяжело ранены, с киргизской стороны пострадали 26 человек. Также сообщается об одном погибшем.

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