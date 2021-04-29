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29.04.2021 06:34
Рубрика: Общество

Иммунолог назвал группу риска по повторному заболеванию COVID-19

Текст: Алексей Иванов

Высокому риску повторно заболеть COVID-19 подвержены люди с ослабленным иммунитетом, но не в бытовом смысле - речь идет о диагностированном первичном или вторичном иммунодефиците.

Фото: iStock
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Это касается тех, кто принимает иммуносупрессивные препараты. "Также снижается иммунная реакция при аутоиммунных, онкологических, тяжелых хронических заболеваниях", - рассказал в эфире радио Sputnik иммунолог Николай Крючков. Кроме того, реактивность иммунной системы снижена у пожилых людей.

По словам Николая Крючкова, от коронавируса человека защищают "особые клетки иммунной системы с протективными функциями, а также протективные антитела, то есть не все антитела". Значительная же их часть таких свойств не имеет. На практике это выражается в том, что некоторые антитела связываются с антигенами вируса довольно слабо, из-за чего не могут нейтрализовать его.

В то же время не подлежит сомнению тот факт, что перенесенное заболевание или вакцинация резко снижают шанс заразиться COVID-19. И хотя стопроцентной гарантии нет, пока можно уверенно говорить, что человек как минимум защищен от тяжелого протекания болезни.

Как уже писала "РГ", чтобы избежать нового всплеска заболеваемости COVID-19, которая в последнее время пошла в России на спад, иммунологи рекомендуют каждому жителю страны уточнить свой статус в отношении коронавируса, а также пройти вакцинацию в случае отсутствия антител.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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