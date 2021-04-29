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29.04.2021 10:44
Рубрика: В мире

Индия установила очередной антирекорд по числу новых случаев COVID-19

Текст: Диана Ковалева
Индия установила еще один антирекорд по числу новых случаев заражения вирусом за сутки - 379 257 пациентов, более 3,6 тыс. человек скончались. Об этом сообщает минздрав страны.

На данный момент в Индии с начала пандемии зафиксировано 18,3 миллиона случаев заражения коронавирусом. Больше только у США. Выздоровели более 15 миллионов человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний около 204 тыс. человек.

Фото: МЧС РФ
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Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в штате Махараштра. За прошедшие сутки здесь выявлено более 63,3 тыс. заболевших, лечение коронавируса получают более 675 тыс. человек.

Однако, как отмечает минздрав страны, прививку от COVID-19 в Индии получили уже более 150 миллионов человек, только за последние сутки привились 2,1 миллиона пациентов.

В связи с резко возросшей заболеваемостью COVID-19 в Индии многие страны решили оказать ей помощь в борьбе с инфекцией. Так, Россия направила в Индию два самолета МЧС с более 20 тоннами средств по борьбе с COVID-19, включая оборудование для выработки кислорода, аппараты ИВЛ и лекарства.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Пандемия коронавируса COVID-19

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