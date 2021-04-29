В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом

В четверг утром в международный аэропорт им. Индиры Ганди прибыл самолет МЧС России с грузом медицинского оборудования и лекарств. Это уже второй борт, первый приземлился в этом же аэропорту около 23:00 мск среды.

Как сообщает ТАСС, в настоящее время первый самолет стоит под разгрузкой. Индийское общество Красного Креста займется распределением прибывшего груза по медицинским учреждениям. Рейсами МЧС доставлено свыше 22 тонн груза, включая 20 единиц оборудования для кислорода, 75 аппаратов ИВЛ, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарств.

Ранее президент России Владимир Путин выразил премьер-министру Нарендре Моди поддержку в непростой период борьбы с коронавирусом, а также сообщил о решении предоставить экстренную гуманитарную помощь.

Напомним, Индия столкнулась с небывалым распространением коронавирусной инфекции. Больницы страны переполнены и испытывают острую нехватку кислорода и медицинских средств. Заболели более 18 миллионов человек, а число жертв превысило 200 тысяч. Помощь Индии направляют многие страны мира.